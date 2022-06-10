В День России в Нижнем прогремит праздничный салют

12 июня в городе пройдет празднование Дня России, для нижегородцев подготовили развлекательную программу в музеях и парках города, а также культурные и спортивные мероприятия.

Праздник завершится ярким салютом, полюбоваться иллюминацией можно будет с Нижневолжской и Верхневолжской набережных.







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Фото: pexels