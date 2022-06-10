В День России в Нижнем прогремит праздничный салют

В эти выходные в столице Приволжья масштабно отметят День России. В 22:00 событийную программу завершит праздничный салют. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
12 июня в городе пройдет празднование Дня России, для нижегородцев подготовили развлекательную программу в музеях и парках города, а также культурные и спортивные мероприятия.
Праздник завершится ярким салютом, полюбоваться иллюминацией можно будет с Нижневолжской и Верхневолжской набережных.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: pexels
Комментарии (0)