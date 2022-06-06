18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Более 1000 нижегородских зданий Нижнего Новгорода получили цифровые копии

Поделиться:

Нижегородская область презентовала на конференции ЦИПР-2022 3D-модель Нижнего Новгорода.

 

Информационно-аналитическая система «3Д-Город» в Нижегородской области была запущена в конце 2021 года.

«Благодаря наглядности „3Д-Город“ позволяет исключить недопонимания и разночтения градостроительной и проектной документации между различными органами власти, градозащитниками, застройщиками и делает нашу работу более прозрачной и эффективной», — отмечает министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

Ознакомившись с разработкой на стенде Нижегородской области, о желании перенять опыт оптимизации градостроительной деятельности с привлечением современных цифровых технологий заявили представители нескольких регионов России.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: