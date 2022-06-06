Более 1000 нижегородских зданий Нижнего Новгорода получили цифровые копии

Информационно-аналитическая система «3Д-Город» в Нижегородской области была запущена в конце 2021 года.

«Благодаря наглядности „3Д-Город“ позволяет исключить недопонимания и разночтения градостроительной и проектной документации между различными органами власти, градозащитниками, застройщиками и делает нашу работу более прозрачной и эффективной», — отмечает министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

Ознакомившись с разработкой на стенде Нижегородской области, о желании перенять опыт оптимизации градостроительной деятельности с привлечением современных цифровых технологий заявили представители нескольких регионов России.





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