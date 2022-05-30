В Нижнем Новгороде +25. Наконец-то!

В понедельник, 30 мая, утром будет солнечно, а столбики термометров покажут +9 градусов. К обеду воздух прогреется до +18. Вечером ртутные столбики опустятся до +13°C.

Во вторник, 31 мая, температура воздуха будет заметно меняться — от +12 до +21 градуса по Цельсию. Целый день будет облачно. В первый день лета, 1 июня, синоптики прогнозируют солнечную погоду. Утром до +14, днем температура воздуха поднимется до +23 градусов, а вечером опустится +17.

К концу недели обещают потепление, но дожди и даже грозы(!). Утром до +16 градусов, к обеду до +25.







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Фото: pexels