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Самый холодный за 80 лет: такого мая в Нижегородской области не было с 1941 года

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Май 2022 года могут признать самым холодным за последние 80 лет. Об этом сообщает начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

 

Последний холодный май в регионе наблюдали в 2017 году, когда Нижегородскую области накрыли метели и мокрый снег. Май 2022 года вероятно побьет этот рекорд. Отмечается, что самый холодный май был в 1941 году, когда лег снег.

По словам Ольги Мокеевой, ближайшие дни в Нижегородской области ожидается дождь и мокрый снег.

Кроме того, холодный май не должен отразиться на наступающем лете. Так, уже 26 мая столбики термометров поднимутся от +15 градусов по Цельсию.



 

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Фото: pixabay

 

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