Стало известно, когда откроют культурные пространства в пакгаузах на Стрелке

В начале лета 2022 года в павильоне представят оперу «Орфей и Эвридика». В августе запланированы медиаспектакль «Смех по съеденному сердцу Офелии» и фестиваль искусств «Стрелка». Осенью и зимой пройдет серия концертов «Великие исполнители в Пакгаузах».

Кроме того, в июне стартует событийная программа в выставочном павильоне. Представят экспозицию, а в июле-августе запланирована выставка современных гравюр меццо-тинто.







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Фото: Нижний800