Стало известно, когда откроют культурные пространства в пакгаузах на Стрелке

Концертный зал и выставочный павильон в пакгаузах на нижегородской Стрелке откроют в июне. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович на пресс-конференции.
В начале лета 2022 года в павильоне представят оперу «Орфей и Эвридика». В августе запланированы медиаспектакль «Смех по съеденному сердцу Офелии» и фестиваль искусств «Стрелка». Осенью и зимой пройдет серия концертов «Великие исполнители в Пакгаузах».
Кроме того, в июне стартует событийная программа в выставочном павильоне. Представят экспозицию, а в июле-августе запланирована выставка современных гравюр меццо-тинто.
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Фото: Нижний800
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