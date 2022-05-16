В ближайшие две недели в Нижнем Новгороде обновят парк Свердлова

В городском парке обновят дорожки, заменят опоры освещения и приведут в порядок газон, который разграничивает тематические зоны. Работы завершат в течение двух недель — до конца мая.

«Этому месту нужны локальные изменения, которые, на мой взгляд, в лучшую сторону поменяют облик парка и «приведут» сюда еще больше отдыхающих, тем более что парк окружают важные для Нижнего объекты: улицы Минина, Пискунова, Консерватория и здание университета водного транспорта», — добавил Юрий Шалабаев.







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Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.