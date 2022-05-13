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Стало известно, насколько снизился пассажиропоток нижегородского аэропорта

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Пассажиропоток международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова снизился на 30,7% по сравнению с апрелем 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

 

Отмечается, что снижение пассажиропотока связано с закрытием неба над южными областями России и отменой многих международных рейсов.

«Падение, прежде всего, связано с закрытием воздушного пространства над аэропортами юга России и приостановлением полетов по международным направлениям для российских авиакомпаний. В апреле в международном сегменте объемы перевозок снизились почти на 94%», — добавили в пресс-службе.

В апреле этого года нижегородский аэропорт обслужил 63,6 тысячи пассажиров. Так, перевозка пассажиров по традиционно востребованному направлению Нижний Новгород — Москва снизилась на 41,7%.



 

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Фото: pexels

 

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