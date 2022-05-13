Из Нижнего Новгорода запустят дополнительные поезда на юг России

Этим летом из Нижнего Новгорода можно уехать на курорты юга России на дополнительных сезонных поездах. Рассказываем, какие рейсы добавятся.
Со 2 мая поезд Нижний Новгород – Новороссийск будет отправляться через день. С 26 мая станет ежедневным поезд сообщением Нижний Новгород – Адлер.
Дополнительные поезда периодичностью через день свяжут Киров и Нижний Новгород. Кроме того, дополнительный поезд свяжет Анапу с Кировом и Нижним Новгородом.
Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».
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Фото: pexels
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