Из Нижнего Новгорода запустят дополнительные поезда на юг России

Со 2 мая поезд Нижний Новгород – Новороссийск будет отправляться через день. С 26 мая станет ежедневным поезд сообщением Нижний Новгород – Адлер.

Дополнительные поезда периодичностью через день свяжут Киров и Нижний Новгород. Кроме того, дополнительный поезд свяжет Анапу с Кировом и Нижним Новгородом.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».





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Фото: pexels



