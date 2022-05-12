Нижний Новгород в десятке лучших городов для фриланса

Нижний Новгород вошел в топ-10 лучших российских городов для работы на фрилансе. Об этом сообщает сервис «Работа.ру». Команда провела исследование, в котором участвовали более 2000 пользователей из всех регионов страны.
Нижний Новгород занял десятое место в рейтинге лучших городов для фриланса. За него проголосовали 10% опрошенных. Всего в опросе приняло участие более двух тысяч россиян.
Среди преимуществ столицы Приволжья респонденты назвали развитую инфраструктуру, большое количество мест для отдыха и развлечений, а также сильное оффлайн-сообщество.
Самым лучшим городом для фриланса признана Москва. Кроме того, в первой пятерке — Санкт-Петербург (35%), Сочи (27%) и Казань(22%) и Екатеринбург (17%).
Во вторую пятерку лучших городов для фриланса вошли Краснодар (15%), Калининград (15%), с небольшим отрывом — Новосибирск (12%), Владивосток (11%) и Нижний Новгород (10%).
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Фото: pexels
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