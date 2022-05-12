Стало известно, когда введут новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде

Сейчас разрабатывается портал с интерактивной картой маршрутной сети. В июне завершат ее обсуждение и подготовят документ, в котором пропишут сроки ввода каждого маршрута и схемы движения.

«Август — это наиболее безболезненный месяц, пора отпусков. Есть возможность привыкнуть к новым маршрутам», — добавил Артем Бафанов.

После утверждения схем движения специалисты планируют приступить к конкурентным процедурам для перевозчиков. Отмечается, что число автобусов большой вместимости увеличится до 600.







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Фото: pexels





