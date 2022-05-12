18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, когда введут новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде

Поделиться:

Уже в августе 2022 года начнется внедрение новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

 

Сейчас разрабатывается портал с интерактивной картой маршрутной сети. В июне завершат ее обсуждение и подготовят документ, в котором пропишут сроки ввода каждого маршрута и схемы движения.

«Август — это наиболее безболезненный месяц, пора отпусков. Есть возможность привыкнуть к новым маршрутам», — добавил Артем Бафанов.

После утверждения схем движения специалисты планируют приступить к конкурентным процедурам для перевозчиков. Отмечается, что число автобусов большой вместимости увеличится до 600.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pexels



 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: