Стало известно, когда введут новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде

Уже в августе 2022 года начнется внедрение новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.
Сейчас разрабатывается портал с интерактивной картой маршрутной сети. В июне завершат ее обсуждение и подготовят документ, в котором пропишут сроки ввода каждого маршрута и схемы движения.
«Август — это наиболее безболезненный месяц, пора отпусков. Есть возможность привыкнуть к новым маршрутам», — добавил Артем Бафанов.
После утверждения схем движения специалисты планируют приступить к конкурентным процедурам для перевозчиков. Отмечается, что число автобусов большой вместимости увеличится до 600.
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Фото: pexels
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