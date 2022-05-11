«Мисс ООН» живет в Арзамасе! Нижегородка завоевала корону международного конкурса красоты

В Индийском городе Дели завершился конкурс красоты «Мисс ООН-2022». В одной из номинации победила нижегородка — Екатерина Рябинина.
Екатерина Рябинина стала победительницей международного конкурса красоты. Она признана лучшей в номинации Mrs. United Nations. По словам девушки, ей эта победа далась «слезами и большими усилиями».
Нижегородка возглавляет отель-ресторан «Равиль», кроме того является коучем междунородного уровня ICF, наставником и мотиватором.
«Это для меня огромная честь и ответственность! Я стараюсь быть примером для моих детей и музой для мужа. Чтобы мир начал меняться к лучшему, нужно начинать с малого, — с себя и своей семьи», — добавила Екатерина.
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