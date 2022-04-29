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Дороги в центре Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиции военного парада

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В центре столицы Приволжья ограничат движение транспорта из-за подготовки к военному параду, который пройдет 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

 

Движение транспорта частично перекроют в Канавинском и Нижегородском районах с 5 по 9 мая.

Так, с 08:00 5 мая до 22:00 9 мая закроют участок площади Маркина – напротив дома №2 (здание МРСК). С 08:00 8 мая до 15:00 9 мая движение перекроют по всей площади Маркина.

Основные ограничения в движении будут 9 мая с 00:01 до 16:00. Какие улицы перекроют?

  • Советскую (от площади Ленина до Канавинского моста)
  • Черниговскую (от Канавинского моста до переулка Мельничный)
  • Рождественскую, Широкую
  • Керченскую (от Совнаркомовской до Канавинского моста)
  • Нижневолжскую набережную и набережную Гребного канала (от Казанского съезда до дома 110А в Слободе Печеры)
  • Благовещенскую площадь
  • Зеленский съезд (от улицы Широкой до Коромысловой башни)
  • Георгиевский и Казанский съезд
  • Похвалинский съезд (от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской),
  • Канавинский мост

Департамент просит водителей следовать указаниям дорожных знаков.





 

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Фото: volga-tv.ru


 

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