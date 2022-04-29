Дороги в центре Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиции военного парада

В центре столицы Приволжья ограничат движение транспорта из-за подготовки к военному параду, который пройдет 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Движение транспорта частично перекроют в Канавинском и Нижегородском районах с 5 по 9 мая.
Так, с 08:00 5 мая до 22:00 9 мая закроют участок площади Маркина – напротив дома №2 (здание МРСК). С 08:00 8 мая до 15:00 9 мая движение перекроют по всей площади Маркина.
Основные ограничения в движении будут 9 мая с 00:01 до 16:00. Какие улицы перекроют?
- Советскую (от площади Ленина до Канавинского моста)
- Черниговскую (от Канавинского моста до переулка Мельничный)
- Рождественскую, Широкую
- Керченскую (от Совнаркомовской до Канавинского моста)
- Нижневолжскую набережную и набережную Гребного канала (от Казанского съезда до дома 110А в Слободе Печеры)
- Благовещенскую площадь
- Зеленский съезд (от улицы Широкой до Коромысловой башни)
- Георгиевский и Казанский съезд
- Похвалинский съезд (от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской),
- Канавинский мост
Департамент просит водителей следовать указаниям дорожных знаков.
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Фото: volga-tv.ru
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