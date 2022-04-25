Создан экскурсионный маршрут по Варнавинскому району

В рамках проекта подготовлен буклет «12 причин посетить Варнавинский район», где представлены самые интересные локации.

«Варнавинский район — не очень туристический. Мы создали путеводитель, в котором обозначили самые знаковые места: Красную гору — особое природное духовное место, откуда, как считается, и началось становление района, а также различные музеи, памятник археологии и истории Богородское городище, усадьбу Базилевских и, конечно же, проект про Морозко», — поделилась руководитель проекта Вероника Беляева.

По словам создателей, над маршрутом работала большая команда — кто-то занимался дизайном путеводителя, кто-то придумывал логотип, кто-то вел поиск интересных фактов и так далее.





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Фото: архив пресс-служб