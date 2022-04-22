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Региональные туроператоры создадут экскурсионные маршруты по Нижнему

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40 туроператоров из разных уголков России создадут свои экскурсионные программы, чтобы познакомить жителей с историей и современным обликом Нижнего Новгорода.

 

Сейчас для 40 туроператоров из разных уголков страны подготовили тур, в рамках которого они смогут ознакомиться с историей и современным обликом Нижнего Новгорода.

В двухдневную программу войдут:

  • посещение центральных улиц Нижнего Новгорода, Ярмарки, Стрелки, парка «Швейцария», крупнейших музеев
  • презентации событийной программы города, актуальных туристических проектов и маршрутов

Для участников тура созданы несколько треков. Так, на первом — «Культурно-познавательный туризм» — представят канатную дорогу, Большую Покровскую, площадь Горького, музей «Нижегородская радиолаборатория» и кукольный театр.

В трек «Детский туризм» вошли колесо обозрения, стадион «Нижний Новгород», планетарий имени Гречко, детская железная дорога. В рамках «Промышленного туризма» туроператоры посетят колесо обозрения, музей завода «Красное Сормово», обзорную экскурсию «Сормово — промышленный район».

Канатная дорога, парк «Швейцария» и находящийся там Планетарий №1 вошли в трек «Рекреационный туризм».

 

 

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Фото: Нижний800

 

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