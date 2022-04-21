В Нижегородской области начнется пожароопасный сезон

С 25 апреля это коснется лесного фонда: Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Бутурлинского,Дальнеконстантиновского, Кстовского, Кулебакского, Вачского, Вознесенского, Выксунского, Лысковского, Навашинского, Павловского, Первомайского, Починковского, Разинского, Сосновского, Шатковского, Сергачского и Мухтоловского.

Кроме того, на три дня позднее — с 28 апреля, в лесном фонде Борского, Варнавинского, Городецкого, Ковернинского, Краснобаковского, Михайловского, Пижемского, Ветлужского, Тонкинского, Уренского, Шахунского, Воскресенского, Семеновского, Сокольского, Шарангского лесничеств начнется пожароопасный сезон.







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Фото: pexels