Стали известны нижегородские улицы, для которых разработают новый дизайн-код

Архитектурно-художественные концепции улиц Чкалова, Ульянова, Максима Горького, Октябрьской, Коминтерна, проспекта Гагарина и площади Революции разработают в этом году.
Сейчас уже утверждены концепции 22 пространств Нижнего Новгорода. К примеру, для улиц — Большой Покровской, Бетанкура, Керченской, Стрелки, Белинского, Минина, Алексеевской и других уже разработан единый дизайн-код. В марте этого года была утверждена концепция улицы Ванеева, Белинского, Веденяпина и проспекта Ленина.
Предполагаемые изменения призваны избавить городские улицы от визуального шума.
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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»
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