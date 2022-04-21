Стали известны нижегородские улицы, для которых разработают новый дизайн-код

Сейчас уже утверждены концепции 22 пространств Нижнего Новгорода. К примеру, для улиц — Большой Покровской, Бетанкура, Керченской, Стрелки, Белинского, Минина, Алексеевской и других уже разработан единый дизайн-код. В марте этого года была утверждена концепция улицы Ванеева, Белинского, Веденяпина и проспекта Ленина.

Предполагаемые изменения призваны избавить городские улицы от визуального шума.







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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»