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Благоустройство нижегородского парка Кулибина перенесли на 2023 год

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Благоустройство парка имени Кулибина в Нижнем Новгороде перенесли на 2023 год. Об этом свидетельствуют изменения в приказе на сайте минграда. Это связано с продлением Автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» до станции «Сенная».
 

Парк планировали благоустроить в 2021 году, из-за изменений проектно-сметной документации работы перенесли. Затем было решено обновить его в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

В границах парка Кулибина будут проходить работы по продлению Автозаводской линии метрополитена от станции «Горьковская» до станции «Сенная». Так, будет разработана документация по планировке территории на улицах Максима Горького, Белинского и Большая Печерская. Срок разработки проекта указан до 14 января 2023 года.

 

 

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Фото: pixabay

 

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