Перелеты из Нижнего Новгорода на юг запрещен до 13 апреля

Ограничения на полеты из столицы Приволжья в центральную и южную Россию продлили. Запрет действует до утра 13 апреля.
Сейчас нельзя добраться самолетом до Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону, Липецка, Брянска, Белгорода, Краснодара, Геленджика, Анапы, Симферополя и Элисты.
Важно: остальные аэропорты России работают в обычном режиме.
Что делать? Пока авиакомпаниям рекомендовано везти пассажиров по альтернативным маршрутам: через аэропорты Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод, Сочи и Москвы.
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Фото: pexels
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