Перелеты из Нижнего Новгорода на юг запрещен до 13 апреля

Сейчас нельзя добраться самолетом до Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону, Липецка, Брянска, Белгорода, Краснодара, Геленджика, Анапы, Симферополя и Элисты.

Важно: остальные аэропорты России работают в обычном режиме.

Что делать? Пока авиакомпаниям рекомендовано везти пассажиров по альтернативным маршрутам: через аэропорты Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод, Сочи и Москвы.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels