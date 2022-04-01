Стало известно, сколько потратят на праздничную подсветку Нижегородского кремля

Подсветку будут включать по праздникам. К примеру, в День Победы и в День памяти и скорби иллюминация украсит фасад Кремлевской стены между Тайницкой и Часовой башнями.

Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика. Подрядной организации предстоит разработать сценарий светового шоу, подобрать текст и музыку к к каждому празднику.

Компании смогут подать заявки до 7 апреля.







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