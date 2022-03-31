В Нижнем Новгороде высадят многолетние растения. Почти 40 тысяч квадратных метров!

Благоустройство цветников начнется с наступлением плюсовых температур, что позволит сохранить площадь городских клумб на уровне прошлого года.

«Дал поручение главам районов, чтобы на клумбах чаще сажали многолетние растения. Это нужно, чтобы не тратить бюджетные деньги на обновление клумб каждый год», — отметил глава города.

Так, в порядок приведут клумбы на Верхневолжской набережной, на площадях Горького, Театральной и Киселева. В Ленинском районе будет благоустроен цветник на Заречном бульваре.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: администрация Нижнего Новгорода