Часть площади Сенной перекроют для транспорта. Рассказываем, когда именно

На участке около дома № 54 по улице Большой Печерской в направлении Казанского съезда ограничения будут действовать с 23:59 19 марта до 5:00 20 марта. Также с 23:59 20 марта до 5:00 21 марта. Неудобства для водителей связаны с демонтажем крановой установки, который будет проводиться в это время.

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

«Объехать закрытый участок дороги при движении со стороны улицы Максима Горького в направлении Казанского съезда можно по улице Большой Печерской, переулку Школьному и улице Минина», — отметили в департаменте.



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