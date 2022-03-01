В Нижнем Новгороде могут произойти сбои при оплате проезда смартфоном

«Если у пассажира к платежному сервису Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay привязана карта Visa или Mastercard российского банка (банки Группы «ВТБ», «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Открытие»), то оплата проезда смартфоном, к сожалению, в настоящее время может быть недоступна», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что оплата проезда пластиковой бесконтактной картой любой платежной системы любого банка по-прежнему должна работать. Так, пассажирам рекомендовали использовать другой способ безналичной оплаты проезда — транспортную карту.

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Фото: pexels