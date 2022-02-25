18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Фотография Нижнего Новгорода участвует в конкурсе Русского географического общества

Поделиться:

Русское географическое общество проводит фотоконкурс «Самая красивая страна — 2022». Фотограф Павел Савельев показал, как выглядит с высоты птичьего полета вечерний Нижний Новгород.

 

В номинации «Россия с высоты птичьего полета» — идолы манси, вулкан в жерле вулкана, карельское озеро, кавказские башни и ночной Нижний Новгород.

Участником конкурса может стать любой, единственное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России. Победители получат по 250 тысяч рублей, а их работы покажут на выставках.

Так, в номинации «Россия с высоты птичьего полета» представлена работа Павла Савельева. Он показал, как выглядит с высоты птичьего полета вечерний Нижний Новгород.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля 2022 года на сайте Русского географического общества.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Павел Савельев

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: