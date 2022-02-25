Фотография Нижнего Новгорода участвует в конкурсе Русского географического общества

Русское географическое общество проводит фотоконкурс «Самая красивая страна — 2022». Фотограф Павел Савельев показал, как выглядит с высоты птичьего полета вечерний Нижний Новгород.
В номинации «Россия с высоты птичьего полета» — идолы манси, вулкан в жерле вулкана, карельское озеро, кавказские башни и ночной Нижний Новгород.
Участником конкурса может стать любой, единственное условие — фотографии должны быть сделаны на территории России. Победители получат по 250 тысяч рублей, а их работы покажут на выставках.
Так, в номинации «Россия с высоты птичьего полета» представлена работа Павла Савельева. Он показал, как выглядит с высоты птичьего полета вечерний Нижний Новгород.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля 2022 года на сайте Русского географического общества.
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Фото: Павел Савельев
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