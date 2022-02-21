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Нижегородцы смогут получить QR-код по положительному тесту на антитела

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С 21 февраля жители Нижнего Новгорода смогут получить сертификат и QR-код по положительному тесту на антитела. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской больницы № 28.

 

Полученный сертификат будет действовать полгода с момента получения результатов теста. Важно: он выдается только один раз, повторно получить QR-код на основании теста на антитела невозможно.

Кроме того, не существует никаких требований к количеству антител, достаточно того, что они есть в организме. При этом анализ должен быть сделан только в лицензированной лаборатории, так как для получения сертификата нужно подать заявление на портале «Госуслуг», а результаты теста туда передает лаборатория.


 

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