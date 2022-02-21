Нижегородцы смогут получить QR-код по положительному тесту на антитела

Полученный сертификат будет действовать полгода с момента получения результатов теста. Важно: он выдается только один раз, повторно получить QR-код на основании теста на антитела невозможно.

Кроме того, не существует никаких требований к количеству антител, достаточно того, что они есть в организме. При этом анализ должен быть сделан только в лицензированной лаборатории, так как для получения сертификата нужно подать заявление на портале «Госуслуг», а результаты теста туда передает лаборатория.





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