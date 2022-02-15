Ретропоезд запускают в Нижегородской области. Первая поездка уже 20 февраля

«Теперь дополнительно к экскурсиям в Варнавино, Простоквашино и на борскую фабрику мороженого у нижегородцев и гостей города появится возможность отправиться на Моховые горы», — отмечает директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов области Сергея Яковлева.

Пассажиры получат специальные ретробилеты. В поезде их погасят раритетным компостером проводники, одетые в костюмы в стиле 60-х годов.

Туристы прогуляются по природным нижегородским дюнам, Сергиевской слободе и тропинкам зимнего соснового леса.



Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.