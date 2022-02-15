Ретропоезд запускают в Нижегородской области. Первая поездка уже 20 февраля

20 февраля от Московского вокзала до станции Моховые горы отправится новый туристический ретропоезд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
автор фото — Андрей Орехов
«Теперь дополнительно к экскурсиям в Варнавино, Простоквашино и на борскую фабрику мороженого у нижегородцев и гостей города появится возможность отправиться на Моховые горы», — отмечает директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов области Сергея Яковлева.
Пассажиры получат специальные ретробилеты. В поезде их погасят раритетным компостером проводники, одетые в костюмы в стиле 60-х годов.
Туристы прогуляются по природным нижегородским дюнам, Сергиевской слободе и тропинкам зимнего соснового леса.
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