18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Нижнем Новгороде продают объект культурного наследия

Поделиться:

Здание в центре Сормова продается за 197 миллионов рублей

Ранее в трехэтажном историческом здании 1904–1905 годов постройки на улице Коминтерна располагалось Второе Сормовское общественное собрание. Последний раз дом был реконструирован в 2013 году. Общая площадь объекта культурного наследия составляет 1 408 кв. м.

На данный момент все площади здания заняты различными арендаторами по договорам долгосрочной аренды: на первом и цокольном этажах работает продуктовый супермаркет, на втором размещается магазин с компьютерной, цифровой и бытовой техникой, на третьем — офисы. Здание продается вместе с действующим на его территории бизнесом.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: