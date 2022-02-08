В Нижнем Новгороде продают объект культурного наследия

Ранее в трехэтажном историческом здании 1904–1905 годов постройки на улице Коминтерна располагалось Второе Сормовское общественное собрание. Последний раз дом был реконструирован в 2013 году. Общая площадь объекта культурного наследия составляет 1 408 кв. м.



На данный момент все площади здания заняты различными арендаторами по договорам долгосрочной аренды: на первом и цокольном этажах работает продуктовый супермаркет, на втором размещается магазин с компьютерной, цифровой и бытовой техникой, на третьем — офисы. Здание продается вместе с действующим на его территории бизнесом.