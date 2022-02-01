Названы основания для отмены QR-кодов в Нижнем Новгороде

Согласно последним изменениям, принятым Правительством Нижегородской области, с 28 января вход в торговые центры, учреждения культуры, в том числе театры, а также на любые массовые мероприятия, возможен только при наличии у посетителя QR-кода.



Об этом напомнил губернатор региона Глеб Никитин, отвечая на вопросы граждан в социальных сетях. Однако у главы области есть полномочия для принятия отмены ограничений по COVID-19 согласно ФЗ-52 и ФЗ-68.

Правительство Нижегородской области прокомментировало эту ситуацию: «Любой нормативный правовой акт может быть признан незаконным (недействительным) только решением суда, вступившим в законную силу. Такого решения нет, значит УКаз действует в полном объеме и является обязательным для граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,- подчеркнули в правительстве региона.

Внесение поправок в указ о повышенной готовности в связи с пандемией возможно и при улучшении или ухудшении эпидемиологической обстановки. На сегодняшний день в Нижегородской области наблюдается ухудшение и рост заболеваемости COVID-19.