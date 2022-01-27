В Нижнем утвердили архитектурно-художественную концепцию улицы Кожевенной. Рассказываем, что изменится

«Концепция призвана сохранить и подчеркнуть уникальный исторический характер улицы, создать новый культурно-туристический кластер для погружения жителей и гостей города в атмосферу дореволюционной России», — заявил мэр.

По словам Юрия Шалабаева, утверждены требования к козырькам входных групп. Они должны быть выполнены из металла с элементами ковки в стилистике ХIХ - начала ХХ веков.

«Орфография, грамматика и обороты речи должны соответствовать особенностям языка этого исторического периода», добавил глава города. Так, для уменьшения визуального шума ввели ограничения по цветовому решению вывесок. Необходимо использовать только серые, бежевые и коричневые оттенки.

Подробно ознакомиться с архитектурно-художественной концепцией улицы Кожевенной можно на сайте городской администрации.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.