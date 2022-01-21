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В Нижнем Новгороде могут появиться еще три надземных перехода

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«Городские проекты в Нижнем Новгороде» сообщают о планах городской думы построить еще три надземных перехода. Они могут появиться на проспекте Гагарина, Казанском и Сормовском шоссе.

 

Так, запланировано строительство трех надземных переходов в Нижнем Новгороде. Сейчас разработана проектная документация по трем переходам —на проспекте Гагарина, Казанском и Сормовском шоссе.

Вопрос возведения новых переходов обсудят члены комиссии городской думы по транспорту и дорожному хозяйству.

Нижегородцы негативно отнеслись к такой возможности. По их мнению, такие переходы отнимают много времени и не приспособлены для маломобильных горожан.

«Подъемники не работают ни на одном из существующих надземных переходов. Поездки на автобусе с остановки с таким переходом становятся еще более неудобными и занимают еще больше времени», — добавили активисты.

По их словам, еще один значимый минус — это стоимость возведения объектов. Так, один переход может обойтись городскому бюджету в 80 миллионов рублей.

 

 

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Фото: Google maps

 

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