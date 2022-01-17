В Почаинском овраге стартовала работа над проектом террасного парка. Разработкой занимается ННГАСУ

В Почаинском овраге — на участке от улицы Малой Покровской до Скобы — появится террасный парк. Специалисты ННГАСУ, с которым заключили контракт на 90,4 миллионов рублей, приступили к подготовке проекта. До 30 ноября команда должна закончить работу и согласовать ее с госэкспертизой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Масштабный террасный парк создадут в Почаинском овраге от улицы Малой Покровской до Скобы. Это — 21,2 гектаров территории. Экспертная комиссия из экологов, ландшафтных дизайнеров, архитекторов и представителей общественных организаций будет следить за реализацией проекта.
Специалисты ННГАСУ приступили к разработке проекта по инженерной защите склонов, реконструкции коллектора дождевой канализации (ливневок) и созданию ландшафтного парка. Кроме того, в планах высадить на склонах деревья и проложить дорожки.
Отмечается, что команда проекта опросит горожан и узнает, какие преобразования они хотят видеть в Почаинском овраге.
Документы должны пройти госэкспертизу до 30 ноября 2022 года.
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Фото: ООО «Ленгипрогор», АБ «Рождественка»
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