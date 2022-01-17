В Почаинском овраге стартовала работа над проектом террасного парка. Разработкой занимается ННГАСУ

Масштабный террасный парк создадут в Почаинском овраге от улицы Малой Покровской до Скобы. Это — 21,2 гектаров территории. Экспертная комиссия из экологов, ландшафтных дизайнеров, архитекторов и представителей общественных организаций будет следить за реализацией проекта.

Специалисты ННГАСУ приступили к разработке проекта по инженерной защите склонов, реконструкции коллектора дождевой канализации (ливневок) и созданию ландшафтного парка. Кроме того, в планах высадить на склонах деревья и проложить дорожки.

Отмечается, что команда проекта опросит горожан и узнает, какие преобразования они хотят видеть в Почаинском овраге.

Документы должны пройти госэкспертизу до 30 ноября 2022 года.

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Фото: ООО «Ленгипрогор», АБ «Рождественка»