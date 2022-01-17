18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Почаинском овраге стартовала работа над проектом террасного парка. Разработкой занимается ННГАСУ

Поделиться:

В Почаинском овраге — на участке от улицы Малой Покровской до Скобы — появится террасный парк. Специалисты ННГАСУ, с которым заключили контракт на 90,4 миллионов рублей, приступили к подготовке проекта. До 30 ноября команда должна закончить работу и согласовать ее с госэкспертизой. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

Масштабный террасный парк создадут в Почаинском овраге от улицы Малой Покровской до Скобы. Это — 21,2 гектаров территории. Экспертная комиссия из экологов, ландшафтных дизайнеров, архитекторов и представителей общественных организаций будет следить за реализацией проекта.

Специалисты ННГАСУ приступили к разработке проекта по инженерной защите склонов, реконструкции коллектора дождевой канализации (ливневок) и созданию ландшафтного парка. Кроме того, в планах высадить на склонах деревья и проложить дорожки.

Отмечается, что команда проекта опросит горожан и узнает, какие преобразования они хотят видеть в Почаинском овраге.

Документы должны пройти госэкспертизу до 30 ноября 2022 года.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: ООО «Ленгипрогор», АБ «Рождественка»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: