Цифра дня: 10 000 килограммов мандаринов съели нижегородцы на новогодних праздниках

За время праздников курьеры «Самоката» доставили около 150 000 заказов по Нижнему Новгороду. Спрос на доставку вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в конце декабря жители столицы Приволжья заказывали с доставкой на дом декоративную косметику и парфюм в два раза больше, чем в предыдущие недели месяца. Также среди нижегородцев возрос спрос на новогодние украшения (+33%) и уходовую косметику (+20%).

Отмечается, что на январских каникулах горожане решили отказаться от сладкого — упал спрос на кондитерские изделия и выпечку на 35%.

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Фото: pexels