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Цифра дня: 10 000 килограммов мандаринов съели нижегородцы на новогодних праздниках

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Что нижегородцы чаще покупали в январские праздники? Онлайн-ритейлер «Самокат» проанализировал заказы жителей столицы Приволжья в период с 27 декабря по 9 января и выяснил, как горожане провели новогодние каникулы. Так, среди самых популярных позиций — белый хлеб, молоко, картофель и вода.

 

За время праздников курьеры «Самоката» доставили около 150 000 заказов по Нижнему Новгороду. Спрос на доставку вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в конце декабря жители столицы Приволжья заказывали с доставкой на дом декоративную косметику и парфюм в два раза больше, чем в предыдущие недели месяца. Также среди нижегородцев возрос спрос на новогодние украшения (+33%) и уходовую косметику (+20%).

Отмечается, что на январских каникулах горожане решили отказаться от сладкого — упал спрос на кондитерские изделия и выпечку на 35%.

 

 

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Фото: pexels

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