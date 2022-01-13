Сколько потратят на обновление музея-заповедника «Болдино»?

По словам Глеба Никитина, реставрационные работы стартуют уже в этом году. Дом культуры, построенный в Большом Болдине в год столетия со дня смерти Пушкина, должен войти в состав музея-заповедника. В 2021 году на его реставрацию направят более 150 миллионов рублей.

Отмечается, после реставрации в доме культуры создадут многофункциональный музейно-туристский центр.

«Благодаря реставрации дома культуры музей-заповедник „Болдино“ получит более 600 квадратных метров дополнительной площади. На первом этаже, в частности, разместятся зал приема туристов и конференц-зал, в котором будут проводить выставки и встречи с гостями», — рассказала директор музея-заповедника Нина Жиркова.

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Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru