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Сколько потратят на обновление музея-заповедника «Болдино»?

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Нижегородская область вошла в число регионов, где запланирована реставрация пушкинских музеев и музеев-заповедников. Так, на обновление музея-заповедника «Болдино» потратят 170 миллионов рублей.

 

По словам Глеба Никитина, реставрационные работы стартуют уже в этом году. Дом культуры, построенный в Большом Болдине в год столетия со дня смерти Пушкина, должен войти в состав музея-заповедника. В 2021 году на его реставрацию направят более 150 миллионов рублей.

Отмечается, после реставрации в доме культуры создадут многофункциональный музейно-туристский центр.

«Благодаря реставрации дома культуры музей-заповедник „Болдино“ получит более 600 квадратных метров дополнительной площади. На первом этаже, в частности, разместятся зал приема туристов и конференц-зал, в котором будут проводить выставки и встречи с гостями», — рассказала директор музея-заповедника Нина Жиркова.

 

 

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Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

 

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