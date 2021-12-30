Составы «Ласточек» Нижний Новгород — Москва заменят на «Премиум» вагоны

Отмечается, что первую «Ласточку» повышенной комфортности запустили 1 октября 2021 года. По словам представителей РЖД, с начала года эти поезда перевезли более 1,5 миллионов пассажиров. Это на 1,6% больше уровня допандемийного 2019 года.

В вагонах класса «Премиум» увеличилось количество посадочных мест, санитарных комнат и появились подъемники для инвалидных колясок. Также, в салонах установили новые кресла с откидывающимися спинками, розетками и USB-портами.

Кроме того, в вагонах бизнес-класса появились подставки для ног, мягкие подголовники, индивидуальное освещение и столик для каждого пассажира.

Обновленные вагоны выпускает завод «Уральские локомотивы».

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Фото: pexels