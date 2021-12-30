Составы «Ласточек» Нижний Новгород — Москва заменят на «Премиум» вагоны

На маршруте Нижний Новгород — Москва все составы «Ласточек» заменят на вагоны повышенной комфортности комплектации «Премиум». Это произойдет с 1 января, заявили Российские железные дороги в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что первую «Ласточку» повышенной комфортности запустили 1 октября 2021 года. По словам представителей РЖД, с начала года эти поезда перевезли более 1,5 миллионов пассажиров. Это на 1,6% больше уровня допандемийного 2019 года.
В вагонах класса «Премиум» увеличилось количество посадочных мест, санитарных комнат и появились подъемники для инвалидных колясок. Также, в салонах установили новые кресла с откидывающимися спинками, розетками и USB-портами.
Кроме того, в вагонах бизнес-класса появились подставки для ног, мягкие подголовники, индивидуальное освещение и столик для каждого пассажира.
Обновленные вагоны выпускает завод «Уральские локомотивы».
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Фото: pexels
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