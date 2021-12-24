Почему спасатели длительное время не могли приступить к тушению горящего дома на Звездинке? Названа главная причина

Вчера, 23 декабря, на улице Большой Покровской загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Дым и зарево от пожара были видны за несколько километров — загорелась квартира на первом этаже; одного мужчину спасти не удалось, он погиб. Отмечается, что в течение часа спасатели не могли приступить к тушению пожара. Почему? Рассказываем подробнее.
автор фото — Дима Четыре
«На тяжесть пожара повлияло долгое ожидание энергетиков. После прибытия первых пожарных расчетов спасатели не могли приступить к тушению, так как энергетики приехали только через час. А тушить необесточенное здание пожарные не имеют права», — отмечают в ведомстве.
Отмечается, что по предварительной версии, возгорание жилого дома произошло из-за «нарушений правил безопасности при использовании электрооборудования».
автор фото — Дима Четыре
По словам главы района Ильи Лагутина, администрация Нижегородского района организовала межведомственный штаб по восстановлению документов собственников квартир и оказанию им помощи.
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