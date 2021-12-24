Почему спасатели длительное время не могли приступить к тушению горящего дома на Звездинке? Названа главная причина

«На тяжесть пожара повлияло долгое ожидание энергетиков. После прибытия первых пожарных расчетов спасатели не могли приступить к тушению, так как энергетики приехали только через час. А тушить необесточенное здание пожарные не имеют права», — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что по предварительной версии, возгорание жилого дома произошло из-за «нарушений правил безопасности при использовании электрооборудования».