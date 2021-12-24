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Почему спасатели длительное время не могли приступить к тушению горящего дома на Звездинке? Названа главная причина

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Вчера, 23 декабря, на улице Большой Покровской загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Дым и зарево от пожара были видны за несколько километров — загорелась квартира на первом этаже; одного мужчину спасти не удалось, он погиб. Отмечается, что в течение часа спасатели не могли приступить к тушению пожара. Почему? Рассказываем подробнее.

 

автор фото — Дима Четыре

«На тяжесть пожара повлияло долгое ожидание энергетиков. После прибытия первых пожарных расчетов спасатели не могли приступить к тушению, так как энергетики приехали только через час. А тушить необесточенное здание пожарные не имеют права», — отмечают в ведомстве.

Отмечается, что по предварительной версии, возгорание жилого дома произошло из-за «нарушений правил безопасности при использовании электрооборудования».

 

автор фото — Дима Четыре

Создан штаб для оказания помощи пострадавшим жильцам дома на улице Большой Покровской 46Б.

 

По словам главы района Ильи Лагутина, администрация Нижегородского района организовала межведомственный штаб по восстановлению документов собственников квартир и оказанию им помощи. 

 

 

 

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