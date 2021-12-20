Какой погодой встретит нижегородцев начало 2022 года? Спойлер: будет на 20(!) градусов ниже климатической нормы

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» рассказали о погоде в новогодние каникулы в столице Приволжья. Так, в канун Рождества температура воздуха опустится до –30(!) градусов по Цельсию.

По данным сервиса, днем 27 и 28 декабря в городе ожидается около –6, небольшой снег. Также, в предновогодние дни в Нижнем похолодает до –11. Новогодняя ночь будет снежной, а термометры покажут –5.

«На праздниках жителей Нижнего Новгорода удивит сильный холод: от –11 градусов 3 января до –30 в канун Рождества — при климатической норме минус 8-10 градусов», — отмечает руководитель группы прогнозирования сервиса «Яндекс.Погода» Александр Ганьшин.

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