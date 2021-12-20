Дальнейшее похолодание до –26(!): синоптики рассказали о погоде в Нижнем Новгороде

Новая декабрьская неделя принесет жителям Нижнего Новгорода сильные перепады температуры, похолодание и кратковременные снежные осадки. Так, уже к среде температура воздуха опустится до -26(!).

В понедельник, 20 декабря, утром столбики термометров достигнут отметки –6 градусов, ночью температура опустится до –10. Целый день будет пасмурно, а скорость северо-западного ветра будет — 2,6 метров в секунду. Днем во вторник, 21 декабря, заметно похолодает, градусники покажут –16 градусов по Цельсию. К ночи ожидаются сильные морозы — до –22. Снегопады продолжатся, а направление ветра останется прежним.

Самый холодный день недели — среда, 22 декабря. Утром ударят морозы до –26 градусов. К ночи температура чуть ослабнет — термометры покажут –23. Целый день будет идти небольшой снег, а ветер сменит направление на западное. К концу недели температура воздуха днем будет достигать около 20 градусов ниже нуля, а к ночи термометры покажут до –16. Ветер придет с юга со скоростью 3,6 метров в секунду.

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