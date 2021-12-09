«Хочется большего»: ведущий Первого канала прокомментировал благоустройство Нижнего к 800-летию

Спортивный комментатор Первого канала Павел Занозин в интервью для News.NN поделился мнением о благоустройстве родного Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею. Так, по его словам, в городе есть красивые места, но при этом многие центральные улицы выглядят, как декорации к фильму «Апокалипсис сегодня».
По его словам, в городе есть красивые благоустроенные места, например, парк «Швейцария», сквер Свердлова, но многие центральные улицы выглядят ужасно.
«Да, сделали классные вещи. Парк „Швейцария“ — здорово, браво! Сквер Свердлова — аналогично. Но с 1993 года на Алексеевской стоят полуразрушенные деревянные дома. Дорог хватает на полгода. То ли технологии неправильные, то ли неправильное расходование средств», — рассказал Занозин.
По его словам, улицы Алексеевская, Грузинская, Октябрьская и Ошарская в некоторых местах выглядят позорно. «Гигантское пространство в центре города — стадион „Водник“, на котором даже „Жмурки“ уже нельзя снять. Если только какой-нибудь фильм „Апокалипсис сегодня“», — добавил нижегородец.
При этом телеведущий отметил, что Нижний Новгород он обожает.
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Фото: Instagram Павла Занозина
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