18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

«Хочется большего»: ведущий Первого канала прокомментировал благоустройство Нижнего к 800-летию

Спортивный комментатор Первого канала Павел Занозин в интервью для News.NN поделился мнением о благоустройстве родного Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею. Так, по его словам, в городе есть красивые места, но при этом многие центральные улицы выглядят, как декорации к фильму «Апокалипсис сегодня».

 

По его словам, в городе есть красивые благоустроенные места, например, парк «Швейцария», сквер Свердлова, но многие центральные улицы выглядят ужасно.

«Да, сделали классные вещи. Парк „Швейцария“ — здорово, браво! Сквер Свердлова — аналогично. Но с 1993 года на Алексеевской стоят полуразрушенные деревянные дома. Дорог хватает на полгода. То ли технологии неправильные, то ли неправильное расходование средств», — рассказал Занозин.

По его словам, улицы Алексеевская, Грузинская, Октябрьская и Ошарская в некоторых местах выглядят позорно. «Гигантское пространство в центре города — стадион „Водник“, на котором даже „Жмурки“ уже нельзя снять. Если только какой-нибудь фильм „Апокалипсис сегодня“», — добавил нижегородец.

При этом телеведущий отметил, что Нижний Новгород он обожает.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram Павла Занозина

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: