«Хочется большего»: ведущий Первого канала прокомментировал благоустройство Нижнего к 800-летию

По его словам, в городе есть красивые благоустроенные места, например, парк «Швейцария», сквер Свердлова, но многие центральные улицы выглядят ужасно.

«Да, сделали классные вещи. Парк „Швейцария“ — здорово, браво! Сквер Свердлова — аналогично. Но с 1993 года на Алексеевской стоят полуразрушенные деревянные дома. Дорог хватает на полгода. То ли технологии неправильные, то ли неправильное расходование средств», — рассказал Занозин.

По его словам, улицы Алексеевская, Грузинская, Октябрьская и Ошарская в некоторых местах выглядят позорно. «Гигантское пространство в центре города — стадион „Водник“, на котором даже „Жмурки“ уже нельзя снять. Если только какой-нибудь фильм „Апокалипсис сегодня“», — добавил нижегородец.

При этом телеведущий отметил, что Нижний Новгород он обожает.

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Фото: Instagram Павла Занозина