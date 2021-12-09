Какая соцсеть наиболее популярна в Нижнем Новгороде? Рассказываем о топ-3

Аналитики «Мегафона» проанализировали мобильный интернет-трафик нижегородцев в 2021 году и рассказали о самых популярных соцсетях горожан. Так, в тройке лидеров — российский «ВКонтакте», Instagram и платформа для публикации коротких видео TikTok. TikTok поднялся на третье место, обогнав «Одноклассники» и Facebook.
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К соответствующим выводам пришли аналитики «МегаФона», проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей социальных сетей в этом году.
На первом месте у нижегородцев стоит — российская соцсеть «ВКонтакте», за ней следует Instagram. В этом году из-за повышенного спроса на короткие видео взлетел TikTok. Ему удалось обогнать не только «Одноклассники», но и Facebook.
По словам специалистов «МегаФона», повышенный интерес к платформе TikTok объясняется общим трендом на рост популярности коротких видео. Так, после запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети Instagram также вырос на 53%.
За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях увеличился в 1,4 раза. По подсчетам специалистов, один российский пользователь Instagram расходует — 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель достигает — 107 Мб и для TikTok — 225 Мб.
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