Какая соцсеть наиболее популярна в Нижнем Новгороде? Рассказываем о топ-3

К соответствующим выводам пришли аналитики «МегаФона», проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей социальных сетей в этом году.

На первом месте у нижегородцев стоит — российская соцсеть «ВКонтакте», за ней следует Instagram. В этом году из-за повышенного спроса на короткие видео взлетел TikTok. Ему удалось обогнать не только «Одноклассники», но и Facebook.

По словам специалистов «МегаФона», повышенный интерес к платформе TikTok объясняется общим трендом на рост популярности коротких видео. Так, после запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети Instagram также вырос на 53%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях увеличился в 1,4 раза. По подсчетам специалистов, один российский пользователь Instagram расходует — 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель достигает — 107 Мб и для TikTok — 225 Мб.

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