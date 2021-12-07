Арзамасские таксисты устроили забастовку. Их не устраивают поездки за 79 рублей

Представители сервиса «Яндекс Go» рассказывают, что в приложении нет ограничений по заработку и водители тарифа «Эконом» зарабатывают 300-350 рублей в час. Кроме того, по статистическим данным, доход водителей в городе за последний год вырос примерно на 24%.

Отмечается, что у сервиса нет штатных водителей, и график выхода на линию каждый таксист определяет самостоятельно, подключаясь к агрегаторам.

«Поэтому некорректно говорить о зарплатах. Вся информация о тарифах в разных классах есть внутри приложения. Она доступна как водителям, так и их пассажирам», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в городе сервис работает в штатном режиме.

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Фото: pexels