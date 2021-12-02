Журнал «НН.Собака.ru» проведет встречу с главным мировым экспертом по трендам

6 декабря журнал «НН.Собака.ru» при поддержке FHUB Russia проведет встречу с главным мировым экспертом по трендам и директором по сотрудничеству с клиентами агентства Trendsite — Ириной Кушнеревич.
Эксперт расскажет:
- о макро-трендах в фэшн-индустрии. Какие вещи покупать в следующем году, чтобы за ними выстраивались очереди?
- самые актуальные принты, цвета и формы, которые точно привлекут покупателей в 2022 году
6 декабря
Время: 15:16
Место: Лофт FORSELF на Зеленском съезде, 4
Для участия в мероприятии необходима регистрация.
Участников встречи пригласят на онлайн-конференцию по модному ритейлу и продвижению бренда с федеральными и зарубежными экспертами.
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