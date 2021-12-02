На аукционе Sotheby’s продали картину за 10 тысяч фунтов. На ней изображены Волга и Нижний Новгород

Картину «Волга» создал советский художник из Нижнего Новгорода — Михаил Суздальцев. Он написал ее в 1954 году.

Картина — обрамленный холст размером 102 на 143 сантиметра. Отмечается, что полотно имеет следы времени: «повсюду кракелюр с несколькими сопутствующими пятнами выцветшей краски, наиболее заметными по горизонту у правого края».

Работы Михаила Суздальцева хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Саратовском художественном музее имени Радищева, Сочинском художественном музее имени Жилинского, Одесском художественном музее и музее-заповеднике «Александровская слобода».

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