18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Нижегородский депутат назначил себе нового помощника. Он рыжий и любит мурчать!

Депутат Дмитрий Кузнецов из Нижнего Новгорода «назначил» себе нового помощника — им стал рыжий кот Кузя. На странице «ВКонтакте» появилось видео, на котором Дмитрий подписывает «документ» о назначении пушистого помощника.

 

«За выдающиеся заслуги назначили Кузю моим помощником. Подлечили, отмыли и поставили на довольствие. Теперь с чистой совестью и лапами может работать в Нижнем», — говорится в посте.

Отмечается, что кот Кузя уже появился с депутатом на встрече с болельщиками нескольких нижегородских спортивных клубов. Пушистый помощник был в шарфе футбольного клуба «Нижний Новгород».

Жители города позитивно восприняли новость о «назначении».

«А вот это государственный подход! Кот оправдает доверие, по глазам вижу!», — комментируют нижегородцы.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: