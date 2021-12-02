Нижегородский депутат назначил себе нового помощника. Он рыжий и любит мурчать!

«За выдающиеся заслуги назначили Кузю моим помощником. Подлечили, отмыли и поставили на довольствие. Теперь с чистой совестью и лапами может работать в Нижнем», — говорится в посте.

Отмечается, что кот Кузя уже появился с депутатом на встрече с болельщиками нескольких нижегородских спортивных клубов. Пушистый помощник был в шарфе футбольного клуба «Нижний Новгород».

Жители города позитивно восприняли новость о «назначении».

«А вот это государственный подход! Кот оправдает доверие, по глазам вижу!», — комментируют нижегородцы.

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Фото: pexels