На башне Нижегородского кремля покажут световое шоу. На его создание выделено более 10 миллионов

В Нижнем Новгороде выделено 10,6 миллионов рублей на создание визуального видео-контента мультимедийной новогодней программы, которая покажут на стенах Дмитриевской башни. Об этом сообщается на портале госзакупок.
автор фото — Никита Духник
Новогоднюю программу на Дмитриевской башне планируют транслировать с 29 декабря по 9 января. Шоу будет длится не менее 300 секунду из-за особенностей геометрии поверхности пространства.
Подрядчик должен будет создать сценарий, раскадровку, музыкальные эффекты, скетчи, студийную запись голоса, лазерное сканирование проецируемого объекта для создания 3D-модели и продюсировать проект.
Нижегородцы увидят шоу с 17:00 до 22:00 с периодичность раз в десять минут. Отмечается, что в случае необходимости время показа продлят до 01:00, а в период с 31 декабря по 1 января — до 05:00.
Аукцион по выбору подрядчика состоится 10 декабря.
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