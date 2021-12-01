На башне Нижегородского кремля покажут световое шоу. На его создание выделено более 10 миллионов

Новогоднюю программу на Дмитриевской башне планируют транслировать с 29 декабря по 9 января. Шоу будет длится не менее 300 секунду из-за особенностей геометрии поверхности пространства.

Подрядчик должен будет создать сценарий, раскадровку, музыкальные эффекты, скетчи, студийную запись голоса, лазерное сканирование проецируемого объекта для создания 3D-модели и продюсировать проект.

Нижегородцы увидят шоу с 17:00 до 22:00 с периодичность раз в десять минут. Отмечается, что в случае необходимости время показа продлят до 01:00, а в период с 31 декабря по 1 января — до 05:00.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 10 декабря.

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