Стало известно, куда перенесут часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода у театра драмы

По словам министра культуры региона Олега Берковича, часы у театра драмы, которые вели обратный отсчет времени до 800-летия Нижнего Новгорода, перенесут на новое место после январских праздников.

«Перенос часов должен состояться после “Новогодней столицы”. До конца праздников часы будут стоять на прежнем месте, а потом переедут в один из городских парков — в какой именно, пока решается», — добавил министр.

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Фото: пресс–служба правительства