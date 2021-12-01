Стало известно, куда перенесут часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода у театра драмы

Часы обратного отсчета до 800-летия столицы Приволжья открылись 18 апреля на Большой Покровской перед театром драмы. Сейчас стало известно, что их перенесут в один из городских парков после Нового года. Во время рождественских праздников часы в виде яйца Фаберже будут работать.
По словам министра культуры региона Олега Берковича, часы у театра драмы, которые вели обратный отсчет времени до 800-летия Нижнего Новгорода, перенесут на новое место после январских праздников.
«Перенос часов должен состояться после “Новогодней столицы”. До конца праздников часы будут стоять на прежнем месте, а потом переедут в один из городских парков — в какой именно, пока решается», — добавил министр.
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Фото: пресс–служба правительства
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