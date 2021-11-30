18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В библиотеке имени Пушкина открылась выставка «Виды на забор»

В центральной районной библиотеке имени Пушкина проходит выставка «Виды на забор», посвященная итогам проекта по изучению городской среды. Она проходит в рамках городского марафона культурных событий «Культурный район».

 

«Виды на забор» — проект нижегородских архитекторов и городских исследователей, который переосмысливает роль забора в городской среде и формирует новый взгляда на эстетическую ценность городских заборов.

На выставке покажут архитектурные проекты студентов из разных городов России для архитектурного конкурса, где они предложили идеи, как эстетично изменить образы и функции нескольких заборов Московского района.

«Экспозиция продемонстрирует результаты исследования особенностей ограждений Московского района Нижнего Новгорода, их визуальный и пространственный анализ, а также отношение жителей к заборам», — говорится в сообщении.

Подробную информацию и предложения авторов по улучшению заборов в разных районах города можно посмотреть здесь.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: библиотека имени Пушкина

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: