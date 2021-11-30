В библиотеке имени Пушкина открылась выставка «Виды на забор»

«Виды на забор» — проект нижегородских архитекторов и городских исследователей, который переосмысливает роль забора в городской среде и формирует новый взгляда на эстетическую ценность городских заборов.

На выставке покажут архитектурные проекты студентов из разных городов России для архитектурного конкурса, где они предложили идеи, как эстетично изменить образы и функции нескольких заборов Московского района.

«Экспозиция продемонстрирует результаты исследования особенностей ограждений Московского района Нижнего Новгорода, их визуальный и пространственный анализ, а также отношение жителей к заборам», — говорится в сообщении.

Подробную информацию и предложения авторов по улучшению заборов в разных районах города можно посмотреть здесь.

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Фото: библиотека имени Пушкина