ЗАГСы Нижнего Новгорода запретили приглашать на церемонию музыкантов, пользоваться своим сценарием и мобильной связью

Нижегородские ЗАГСы планируют запретить во время бракосочетания приглашать музыкантов, пользоваться собственной музыкальной аппаратурой и музыкальными носителями. Сейчас новые правила находятся в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 3 декабря этого года.