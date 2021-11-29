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ЗАГСы Нижнего Новгорода запретили приглашать на церемонию музыкантов, пользоваться своим сценарием и мобильной связью

Нижегородские ЗАГСы планируют запретить во время бракосочетания приглашать музыкантов, пользоваться собственной музыкальной аппаратурой и музыкальными носителями. Сейчас новые правила находятся в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 3 декабря этого года.

 

Новые правила будут касаться всех отделов ЗАГС Нижегородского региона. Новый порядок запрещает:

  • пользоваться мобильной связью
  • курить и употреблять спиртные напитки
  • приглашать музыкантов и исполнителей, использовать собственную музыкальную аппаратуру и носители музыкальной информации
  • использовать собственный сценарий
  • нарушать композиции интерьеров помещений и оконных убранств
  • вход с крупногабаритными предметами

В случае нарушения правил проведения регистрации сотрудники ЗАГСа могут сделать гостям предупреждение, после неоднократных замечаний — вызвать полицию.

 

 

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Фото: pexels

 

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