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Из Нижнего отправится туристический поезд «Морозный». Первый рейс до Бора запланирован на 19 декабря

19 декабря в 9:00 из Нижнего Новгорода в город Бор отправится первый рейс туристического поезда «Морозный». Нижегородцы и гости города смогут посетить фабрику мороженого, прогуляться по природным дюнам и устроить чаепитие в юрте.

 

автор фото — Андрей Орехов

«Железнодорожные путешествия выходного дня по Нижегородской области уже становятся доброй традицией. Я уверен, что Борский район удивит всех участников путешествия, это отличное развлечение и для детей, и для взрослых, особенно в преддверии Нового года», — рассказали в департаменте.

Во время поездки участников ждут конкурсы, экскурсии, посещение «Сергиевской слободы», чаепитие в юрте. Полная программа туристического рейса здесь.

При организации путешествия предусмотрены меры безопасности: так, посещение музеев осуществляется в группах по 15 человек при предъявлении QR-кода о вакцинации/иммунизации.

 

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