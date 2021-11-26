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3 миллиона хвойных деревьев высадили в Нижнем Новгороде

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в Нижегородской области высадили 2,6 миллионов саженцев хвойных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

Акция «Сохраним лес» стартовала в августе этого года, она уже объединила более двух тысяч нижегородцев.

В это воскресенье, 28 ноября, в 12:00 на онлайн площадке «Квиз-плиз» пройдет тематическая игра «Сохраним лес». Игра пройдет в онлайн-формате, победившая команда получит специальные призы. Призы получит команда, которая выложит самый креативный пост в социальных сетях во время квиза.

Ведущая конкурса — актриса и телеведущая Екатерина Скулкина.

 

 

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Фото: pexels

 

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