3 миллиона хвойных деревьев высадили в Нижнем Новгороде

Акция «Сохраним лес» стартовала в августе этого года, она уже объединила более двух тысяч нижегородцев.

В это воскресенье, 28 ноября, в 12:00 на онлайн площадке «Квиз-плиз» пройдет тематическая игра «Сохраним лес». Игра пройдет в онлайн-формате, победившая команда получит специальные призы. Призы получит команда, которая выложит самый креативный пост в социальных сетях во время квиза.

Ведущая конкурса — актриса и телеведущая Екатерина Скулкина.

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Фото: pexels