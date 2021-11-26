Мелик-Гусейнов рассказал о новом штамме COVID-19. Он из ЮАР и, кажется, намного опаснее существующих

«Сегодня весь мир следит за ситуацией в ЮАР с ковидом. В стране низкий уровень вакцинации. Коллективный иммунитет не более 27%. Начинается вспышка заболеваемости», — прокомментировал ситуацию министр.

По его словам, новый вариант вируса B.1.1.529 вобрал в себя наибольшее количество мутаций, которые делают его потенциально самым опасным из всех ранее известных вариантов COVID-19.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Shutterstock