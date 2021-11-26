Мелик-Гусейнов рассказал о новом штамме COVID-19. Он из ЮАР и, кажется, намного опаснее существующих

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о новом варианте COVID-19, который появился в ЮАР. Новый штамм — В.1.1.529.
«Сегодня весь мир следит за ситуацией в ЮАР с ковидом. В стране низкий уровень вакцинации. Коллективный иммунитет не более 27%. Начинается вспышка заболеваемости», — прокомментировал ситуацию министр.
По его словам, новый вариант вируса B.1.1.529 вобрал в себя наибольшее количество мутаций, которые делают его потенциально самым опасным из всех ранее известных вариантов COVID-19.
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Фото: Shutterstock
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