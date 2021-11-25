18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Нижнем Новгороде открыли памятник собакам, которые стали жертвами догхантеров. Он стал первым в России

В Канавинском сквере открылся первый в России памятник собакам-жертвам догхантеров. Об этом сообщают организаторы проекта в социальных сетях.

 

Памятник поставили в Канавинском сквере рядом с кинологической площадкой. Монумент представляет собой колонну, которую украшает открытая книга с изображением погибших собак и цитатой Рейчел Карсон: «Никогда не будет мира среди людей, чьи сердца ищут наслаждения в убийствах других живых существ».

Деньги на монумент «гуманности, добру и состраданию» собрали жители города. Сотрудницы одного из цветочных ларьков на Московском вокзале создали цветочную корзину для возложения.

Поводом для создания памятника стала реальная трагическая история двух бездомных собак — Жули и Толстушки.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество «Памятник бездомным животным в Нижнем Новгороде» «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: