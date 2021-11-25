В Нижнем Новгороде открыли памятник собакам, которые стали жертвами догхантеров. Он стал первым в России

Памятник поставили в Канавинском сквере рядом с кинологической площадкой. Монумент представляет собой колонну, которую украшает открытая книга с изображением погибших собак и цитатой Рейчел Карсон: «Никогда не будет мира среди людей, чьи сердца ищут наслаждения в убийствах других живых существ».

Деньги на монумент «гуманности, добру и состраданию» собрали жители города. Сотрудницы одного из цветочных ларьков на Московском вокзале создали цветочную корзину для возложения.

Поводом для создания памятника стала реальная трагическая история двух бездомных собак — Жули и Толстушки.

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Фото: сообщество «Памятник бездомным животным в Нижнем Новгороде» «ВКонтакте»