В Нижнем Новгороде открыли памятник собакам, которые стали жертвами догхантеров. Он стал первым в России

В Канавинском сквере открылся первый в России памятник собакам-жертвам догхантеров. Об этом сообщают организаторы проекта в социальных сетях.
Памятник поставили в Канавинском сквере рядом с кинологической площадкой. Монумент представляет собой колонну, которую украшает открытая книга с изображением погибших собак и цитатой Рейчел Карсон: «Никогда не будет мира среди людей, чьи сердца ищут наслаждения в убийствах других живых существ».
Деньги на монумент «гуманности, добру и состраданию» собрали жители города. Сотрудницы одного из цветочных ларьков на Московском вокзале создали цветочную корзину для возложения.
Поводом для создания памятника стала реальная трагическая история двух бездомных собак — Жули и Толстушки.
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Фото: сообщество «Памятник бездомным животным в Нижнем Новгороде» «ВКонтакте»
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